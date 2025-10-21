Pellegrini, con todo ante de viajar

Sólo Isco Alarcón, que apura etapas para su vuelta a los terrenos de juego tras su operación de peroné, sigue ausente de los planes del chileno, quien cuenta con veinticinco efectivos para afrontar una liguilla en la que lleva cuatro puntos tras el empate cosechado ante el Nottingham Forest inglés y la victoria frente el Ludogorets búlgaro.

En el último entrenamiento antes de viajar, Pellegrini ha tenido a sus disposición a todos sus futbolistas sobre el césped de la ciudad deportiva, en el que este martes ha trabajado con normalidad, aunque luciendo un vendaje en el muslo de su pierna derecha, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, el marroquí Sofyan Amrabat.

Amrabat hizo el lunes trabajo específico al margen del grupo tras jugar el sábado el partido completo ante el Villarreal después de recuperarse de una lesión muscular que se produjo en el duelo europeo frente al Ludogorets búlgaro y estar concentrado aunque sin jugar con la selección de Marruecos.

El internacional marroquí entrará en las numerosas rotaciones que se prevén para el duelo ante el Genk junto a otros de los efectivos que suman más minutos en Liga como Héctor Bellerín, Pablo Fornals, el extremo brasileño Antony Dos Santos o el delantero colombiano Cucho Hernández, entre otros.

Manuel Pellegrini perfilará los detalles del partido en el entrenamiento en el Genk Arena, que será en la tarde de el miércoles junto con su comparecencia y la de un jugador ante los periodistas.