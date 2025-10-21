Rodrigo De Paul dice que están "preparados y muy ilusionados" para los playoffs de la MLS

Miami (EE.UU.), 21 oct (EFE).- El argentino Rodrigo De Paul, centrocampista del Inter Miami, dijo este martes que están "preparados y muy ilusionados" de cara a los 'playoffs' de la MLS que comienzan este viernes, y que representan la última oportunidad del equipo para levantar un título esta temporada.