Suárez: "Estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida"

"Estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida, aún me quedan cosas por llenar, vacíos que tengo por dentro, pero trabajo en ello a diario", dijo Suárez en rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Marsella en la Liga de Campeones.

Y añadió: "Llegué al Sporting para ser feliz, y lo estoy siendo desde el primer momento. La gente me hace sentir a gusto, mi familia está encantada. Creo que han sido años malos, pero ahora mismo, a nivel personal, es total plenitud".

En su temporada de debut, Suárez, de 27 años, lleva 7 goles y 2 asistencias en 12 partidos disputados con los 'leones', al que llegó procedente del Almería, donde vivió momentos complicados, con una depresión y una grave lesión que lo alejó de los terrenos de juego durante varios meses.

Este miércoles se enfrentará en Lisboa al Marsella francés, donde tuvo una breve y malograda etapa, y destacó que será un partido especial no por ser un antiguo equipo, sino por ser la Champions, uno de los objetivos de su carrera.

"En ese proceso tenía un poco de presión, las ganas de jugar la Champions siempre estaban en mi cabeza", dijo el cafetero.

"Me ha costado mucho estar en este tipo de partidos, cuando vienes de tan abajo, estar en la máxima competición europea es bonito", concluyó.