Tatxo Benet abandona la presidencia del Grupo Mediapro

Según informó este martes Mediapro, ha sido el propio Benet quien ha comunicado a los distintos comités del grupo y a todos los profesionales su decisión en una reunión general en el auditorio de Barcelona.

Benet manifestó quedarse "con la experiencia acumulada en estos 30 años y todo el talento y la calidad humana que ha encontrado en los más de 55.000 profesionales que han pasado por el grupo".

"Estoy seguro de que esta nueva etapa de la que ya no forma parte ninguno de los tres fundadores nos dará tantos éxitos como los más de 30 años que hemos vivido y que han convertido a Grupo Mediapro, una empresa nacida y crecida en Cataluña, en un referente mundial", afirmó.

Benet inició su carrera profesional en Mediapro en 2000, integrándose junto a Jaume Roures y Gerard Romy.

