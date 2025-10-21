Tudor: “Espero una gran reacción de mi equipo”

“Espero una gran reacción de mi equipo. La motivación aquí surge fácil y creo que mañana haremos un buen partido”, señaló en rueda de prensa.

“Hay que ser honrados en los análisis cuando se hable de este equipo. No aludir a la historia grande del Juventus. Yo soy mi mayor crítico, nadie me critica más que yo. Este equipo me gusta, tenemos excelentes personas y buenos jugadores. Esta camiseta pesa, hay que considerarlo. Hay que trabajar con humildad. Si todo el análisis es decir ‘nosotros somos la Juve’, estamos equivocados”, continuó.

Además, comentó cómo se encuentra a nivel personal por los rumores que le sitúan fuera del equipo, debido a los malos resultados, con cinco empates y una derrota en los últimos seis partidos.

“No leo los periódicos. Ni cuando gano ni cuando pierdo. No pienso nada sobre eso, estoy centrado en mi equipo y en lo que tengo que hacer mejor para ayudar al equipo. Intento disfrutar y hacerlo lo mejor que pueda a pesar de las dificultades”, destacó.

Sobre el partido ante el Real Madrid, comentó que su equipo debe proponer y no “especular”.

“Todos los equipos tienen puntos fuertes y débiles. Es un equipo de grandes jugadores y que te marcan un gol de la nada. Yo quiero que mañana mi equipo haga una gran actuación, que haga el mal -en sentido deportivo-. No podemos venir al Bernabéu y especular”, analizó.

Sobre Kylian Mbappé, al que no tuvo enfrente en el último Mundial de Clubes porque el delantero francés fue baja por una gastroenteritis aguda, dijo: “Tenemos que centrarnos en todos, no solo en Mbappé, sabiendo eso, sí que es un jugador fundamental para el Real Madrid”,

También criticó el cargado calendario que afronta su equipo, como el resto que participan en competiciones europeas: “Los partidos son los que son. Este calendario es una locura. No sé quién organiza este calendario de la ‘Champions’”.

Tudor, asimismo, habló del estado físico del colombiano Juan David Cabal, lesionado el pasado 1 de octubre ante el Villarreal: “Se está recuperando. Es una lástima que se haya lesionado. Es un jugador muy importante como jugador, también como persona. Este fin de semana empezará a correr y esperamos que pueda volver a jugar dentro de dos semanas”.