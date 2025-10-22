Audi extiende el contrato de patrocinio con la liga norteamericana de fútbol MLS

El acuerdo confirma a Audi como Socio Automovilístico Oficial de la liga "y amplía la presencia de la marca en los momentos más competitivos de la MLS, desde los partidos de postemporada hasta los principales galardones a jugadores destacados", señaló el fabricante alemán en un comunicado.

Ni Audi ni la MLS ofrecieron detalles del valor económico del acuerdo.

Audi se mantendrá como el patrocinador principal de los 'playoffs' y de los premios Bota de Oro de la MLS, mejor jugador (MVP) de la Copa MLS y de la propia Copa MLS.

Además, Audi será el patrocinador de la serie digital 'Team of the Matchday' y socio oficial del Partido de las Estrellas de la MLS.

Daniel Weissland, presidente de Audi of America, afirmó que “esta alianza nos ha permitido conectar con una nueva generación de aficionados motivados, apasionados y diversos”.

Por su parte, el comisionado de la MLS, Don Garber, declaró que Audi cree "en el rendimiento, la innovación y en generar un impacto positivo en las comunidades, valores que compartimos profundamente”.