Brahim por Mastantuono, novedad en el once de Xabi Alonso
Madrid, 22 oct (EFE).- La titularidad de Brahim Díaz como extremo derecho, ocupando el lugar del argentino Franco Mastantuono, es la gran novedad del once titular de Xabi Alonso para enfrentarse a la Juventus en Liga de Campeones este miércoles.
Por EFE
22 de octubre de 2025 - 14:50
Una alineación a la que vuelven Arda Güler y Vinícius tras salir desde el banquillo ante el Getafe, en detrimento de Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes.
El once del Real Madrid lo forman: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.