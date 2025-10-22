Brahim por Mastantuono, novedad en el once de Xabi; Vlahovic, en punta en el Juventus

Una alineación a la que vuelven Arda Güler y Vinícius tras salir desde el banquillo ante el Getafe, en detrimento de Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes.
Por su parte, Igor Tudor, técnico croata de la Juventus, apuesta en punta por el serbio Dusan Vlahovic en lugar del canadiense Jonathan David.
El once del Real Madrid lo forman: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.
La Juventus de Turín sale de inicio con: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Rugani; McKennie, Thuram, Cambiaso; Vlahovic, Yildiz; Vlahovic.
