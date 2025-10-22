Fútbol Internacional

Brahim por Mastantuono, novedad en el once de Xabi; Vlahovic, en punta en el Juventus

Madrid, 22 oct (EFE).- La titularidad de Brahim Díaz como extremo derecho, ocupando el lugar del argentino Franco Mastantuono, es la gran novedad del once titular de Xabi Alonso para enfrentarse a la Juventus en Liga de Campeones este miércoles.

Por EFE
22 de octubre de 2025 - 14:55
Una alineación a la que vuelven Arda Güler y Vinícius tras salir desde el banquillo ante el Getafe, en detrimento de Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes.

Por su parte, Igor Tudor, técnico croata de la Juventus, apuesta en punta por el serbio Dusan Vlahovic en lugar del canadiense Jonathan David.

El once del Real Madrid lo forman: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

La Juventus de Turín sale de inicio con: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Rugani; McKennie, Thuram, Cambiaso; Vlahovic, Yildiz; Vlahovic.

