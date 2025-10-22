El promotor del Villarreal-Barcelona en Miami recomendó aplazar el partido y no cancelarlo

"Relevent ha informado a LaLiga de la necesidad de posponer el partido previsto entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en Miami el 20 de diciembre", informó la promotora en un comunicado recogido por el medio estadounidense The Athletic.

En él, la empresa mencionó que "la incertidumbre actual en España" no les concedía el tiempo necesario para organizar el encuentro y aseguró que habría sido "irresponsable" comenzar la venta de entradas sin que su disputa estuviera confirmada.

LaLiga, no obstante, informó ayer en un comunicado que, tras conversar con Relevent, decidió cancelar el partido en Miami.

La preventa de boletos para el partido entre Villarreal y FC Barcelona estaba programada para comenzar ayer, pero finalmente fue aplazada. La venta del resto de entradas habría comenzado este miércoles.

La página web del Hard Rock Stadium destinada al partido era innaccesible este miércoles.

EFE intentó contactar con la Concacaf, confederación donde se iba a disputar el encuentro, pero no recibió respuesta.

Relevent es una empresa de deportes y medios encargada de la organización de eventos de fútbol en Miami, como la Premier League Summer Series en verano, que fue fundada por Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins de la NFL.

El Hard Rock Stadium de los Dolphins iba a ser precisamente el escenario del encuentro entre Villarreal y Barcelona correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga.