Franck Haise desvela que Dante y Boudaoui no estarán ante el Celta

“Dante todavía arrastra problemas de rodilla e Hicham ha estado enfermo estos últimos días. Tenemos al menos seis bajas, que pueden ser siete por el virus de Jansson”, afirmó el técnico francés durante su comparecencia ante los periodistas.
Dos bajas que le impedirán repetir el once que alineó de inicio ante el Lyon en el último partido del campeonato francés. El sierraleonés Juma Bah es una opción para entrar en la defensa, mientras que Louchet podría ocupar el puesto de Boudaoui.
Haise apuntó que hará rotaciones porque tienen “7 partidos en 24 días”, aunque garantiza que formará “un once de garantías” porque se juegan mucho en Vigo tras arrancar la Liga Europa con dos derrotas ante AS Roma y Fenerbahçe.
“Creo en los jugadores que van a jugar. Es un partido importante, necesitamos un buen resultado”, indicó el técnico del Niza, quien, no obstante, avisa de que necesitarán “subir” su nivel para ser competitivos en el torneo.
