Franck Haise desvela que Dante y Boudaoui no estarán ante el Celta

Vigo (España), 22 oct (EFE).- El francés Franck Haise, entrenador del Niza, desveló este miércoles, en la rueda de prensa previa al choque del jueves contra el Celta, que en Balaídos no podrá contar con el veterano defensa brasileño Dante Costa ni con el centrocampista argelino Hicham Boudaoui.