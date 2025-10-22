Guruzeta: "Era casi como una final para seguir creyendo"

"Es un sueño hecho realidad. Esto es para todos. El ambiente en San Mamés en las noches europeas es increíble. Por suerte hemos sacado tres puntos en este partido, que era casi como una final para seguir creyendo en esta competición", dijo 'Guru' en los micrófonos de Movistar +.

El ariete donostiarra se felicitó también de la explosión goleadora de su equipo, que estaba pagando la falta de gol. "En liga la falta de gol también nos ha matado y por suerte hoy hemos cuajado un gran partido, hemos marcado tres goles y ojala nos sirva para seguir metiendo goles y sumando", deseó.

Sobre el partido, Guruzeta lamentó el gol tan tempranero recibido a los 46 segundos de juego. "Hemos sacado y en la primera jugada en un despeje malo nos han hecho gol y se ha puesto el partido difícil, pero esto es San Mamés y esto es lo que queremos ver aquí. Por suerte hemos sacado los tres puntos y estamos muy contentos", señaló.