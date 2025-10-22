Homenaje a Lucas Vázquez en el tifo contra la Juventus

Este miércoles, ante la Juventus, la grada del club recordó a un Lucas Vázquez que hizo las maletas este verano rumbo al Bayer Leverkusen y quien no tuvo una despedida formal en el Santiago Bernabéu como si disfrutaron recientemente Luka Modric o Toni Kroos.

El tifo está inspirado en una foto que el propio futbolista compartió en sus redes sociales en la previa de un clásico. Con una bufanda del club, un abrigo verde y una gran sonrisa apoyando a su equipo.

Un recordatorio este miércoles en los prolegómenos del partido de la fase de liga de la ‘Champions League’ ante una Juventus contra la que Lucas Vázquez fue protagonista en 2018.

Aquel año, ambos equipos quedaron emparejados en cuartos de final. En la ida, victoria clara del Real Madrid por 0-3, la noche del gol de chilena de Cristiano Ronaldo. Ya en la vuelta, con la Juventus habiendo igualado la eliminatoria, Lucas Vázquez sufrió un penalti de Mehdi Benatia, central del club italiano, que transformó Cristiano para dar el pase a semifinales al Real Madrid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acción polémica que el propio Benatia revivió hace un mes. Como actual director deportivo del Olympique de Marsella, habló del arbitraje en el Bernabéu, en un duelo que el Real Madrid ganó 2-1 con un doblete, de penalti, de Mbappé.

"Es un penalti muy difícil de aceptar, pero yo ya lo he vivido hace siete años -en referencia al penalti a Lucas Vázquez en 2018-. Tengo el mismo sentimiento", declaró en zona mixta.