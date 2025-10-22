La policía defiende decisión de prohibir el acceso de la afición del Maccabi Tel Aviv

Londres, 22 oct (EFE).- La policía de West Midlands defendió este miércoles su decisión de no permitir la entrada de aficionados visitantes en Villa Park (Birmingham) el próximo 6 de noviembre en el partido de la Liga Europa entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv.