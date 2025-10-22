LaLiga denunciará el parón de los jugadores la pasada jornada como "huelga", explica AFE

Así lo indicó Aganzo a la salida de la reunión en Madrid, donde atendió a la prensa y afirmó que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, acusó a los futbolistas de "huelga" por su parón de 15 segundos al inicio de la pasada jornada para protestar contra el proyecto -después cancelado- de partido liguero entre el Villarreal y el Barcelona en Miami (Estados Unidos).

"Tebas decía que hemos hecho una huelga y nosotros hemos hecho simplemente un gesto. Él ha dicho que se resolverá en los tribunales", aseveró.

La AFE publicó los cinco puntos del orden del día de este encuentro, en el que pedían la aprobación del acta de la reunión de la Comisión Paritaria de 5 de junio de 2025.

Información y aclaración de competencias sobre la disputa del partido en Estados Unidos; promoción por parte de AFE de un paro de 15 segundos al inicio de los partidos de la competición, sin cumplir con las exigencias constitucionales y normativas en materia de convocatoria, preaviso y garantías propias del derecho a huelga; garantías de cumplimiento de lo previsto en el artículo 7,8, 9 y 37 del Convenio Colectivo; y garantías de cumplimiento de los artículos 222 y 2226 del Reglamento General de la RFEF en relación con los derechos laborales de los futbolistas.

Por su parte, LaLiga llevaba dos puntos a plantear: hablar sobre las competencias de organización del partido y su queja por considerar la protesta como huelga ilegal.

A su salida, Aganzo definió el encuentro como "ilustrativo" y resumió las líneas generales del mismo: "Nos han dado información de lo que es la marca LaLiga, hemos hablado de derecho laboral, de artículos que pueden afectar al convenio; ellos defienden una parte y nosotros otra. Luego les hemos reclamado la falta de transparencia, que esta reunión tenía que haber sido muchísimo antes, no cuando se cancela el partido".

Respecto a la celebración del partido en Miami, Aganzo insistió en que iniciativas así deben contar con "información y transparencia".

"Él (Tebas) lucha por su marca, LaLiga. Nosotros no estamos en contra; cuanto mejor le vaya a la RFEF, mejor la vaya a LaLiga, mejor le irá a los jugadores. Venimos a defender que sea una liga equilibrada y correcta", continuó.

Asimismo, el presidente de AFE reiteró que debe contarse con la opinión de los futbolistas y que, ante todo, "ha prevalecido el sentido común" tras la cancelación del encuentro.

Como aseguró, habrá próximas reuniones y, de momento, AFE está a la espera de recibir la información para "verla y valorarla", además de reiterar que desde el sindicato no se "exige nada".

Por último, Aganzo echó en falta "la ayuda" del Consejo Superior de Deportes (CSD) mucho antes de las declaraciones de este miércoles de su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, cuando ya era oficial la cancelación del partido.

"El 7 de octubre el Parlamento Europeo dio el camino a seguir. Estamos a día 22 y no hemos tenido contestación del CSD", concluyó.