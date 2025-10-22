Multitudinario homenaje en Rabat a los "cachorros", los campeones del mundo sub-20

Tras la recepción oficial, los 'cachorros del Atlas' salieron del Palacio Real de Rabat en un autobús descapotable, escoltados por las fuerzas de seguridad, y transitaron por la principal avenida de la capital, Mohamed VI, mientras una multitud de ciudadanos les aplaudían y entonaban himnos deportivos.

Con cánticos, vuvuzelas y banderas, y ataviados con la camiseta del equipo marroquí, los aficionados saludaron el triunfo sin precedentes de los 'cachorros' del Atlas, que vencieron a la favorita Argentina, hexacampeona mundial de la categoría.

"Hemos venido desde fuera de Rabat para participar en esta fiesta y compartir esta alegría. Nunca he estado tan orgulloso de ser marroquí como hoy. El equipo juvenil cumplió un sueño de muchos jóvenes y personas de mi edad también", dijo a EFE Aziz, uno de los aficionados que acudió a la avenida Mohamed V para saludar el combinado juvenil.

Antes de este baño de masas, el equipo fue recibido por el príncipe heredero Muley Hassan en una ceremonia en la que estaban presentes el presidente de la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, y el entrenador del equipo, Mohamed Ouahbi, según informó la agencia marroquí de noticias MAP.

Tras la hazaña del equipo juvenil, el monarca Mohamed VI dirigió un mensaje de felicitación a los miembros de la selección en el que destacó que el combinado "había honrado dignamente a su país y a su juventud, representando al Reino y al continente africano como debe ser".