Un futbolista al que llamaron "mono" recibe una sanción mayor que su agresor en Brasil

São Paulo, 22 oct (EFE).- Un tribunal brasileño de Justicia Deportiva impuso a un futbolista al que llamaron "mono" en un torneo del estado de Paraná una sanción mayor que al autor del insulto racista, del equipo rival, informaron este miércoles fuentes deportivas.