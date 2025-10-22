Zabiri, goleador marroquí del Mundial sub-20: "Es un sueño de infancia hecho realidad"

Los 'cachorros del Atlas' fueron recibidos este miércoles por el príncipe heredero Moulay Hassan en el Palacio Real antes de recorrer el centro de la ciudad en un autobús descubierto para recibir el homenaje de miles de aficionados que saludaron su triunfo con cánticos y aplausos.

"Es un sueño de infancia hecho realidad: tener el inmenso honor de ser recibido en el Palacio y compartir la alegría de una recepción popular como campeón del mundo", apuntó Zabiri a EFE.

El joven tuvo palabras para agradecer a los entrenadores de la Academia Mohamed VI, donde se formó como jugador. "Su dedicación y alto nivel han contribuido enormemente al desarrollo y reconocimiento internacional de una generación excepcional de jugadores", agregó.

"Ser el orgullo de mi familia, mi pueblo y mi rey es un privilegio que permanecerá grabado en mi memoria para siempre", concluyó Zabiri, que juega como extremo en el Famalicao portugués.

La sub-20 marroquí ha hecho historia con su sorprendente victoria (2-0) frente a Argentina, hexacampeona de la categoría, en la final del Mundial disputada el domingo en Chile gracias a un doblete de Yassir Zabiri.