1-2. Buendía falla un penalti en la derrota del Aston Villa

Los de Unai Emery se adelantaron con un tanto de Evann Guessand, el primero con la camiseta de los 'Villanos', pero el Go Ahead Eagles le dio la vuelta al marcador para una de las grandes sorpresas de la jornada en la Liga Europa.

Mathis Suray, centrocampista belga, lanzó una volea dentro del área que rozó en Pau Torres y se coló por una escuadra y ya en la segunda parte Mats Deijl controló un balón largo de Kramer y lo picó ante Emiliano Martínez.

Con el 2-1 en contra, el Villa se volcó con todo, Morgan Rodgers estrelló un disparo en un poste y luego dispuso de un penalti por falta a Matt Cash.

Emi Buendía, héroe el fin de semana al marcar el gol del triunfo contra el Tottenham Hotspur, asumió la responsabilidad desde los once metros, pero mandó la pelota a las nubes para alegría de la afición local.

Es la primera derrota en Europa de la temporada para el Villa, que había ganado sus dos compromisos anteriores ante Bolonia y Feyenoord, además de que corta una racha de cinco triunfos consecutivos.

Para el Go Ahead Eagles es la segunda victoria en la fase de grupos tras vencer a principios de octubre al Panathinaikos.