1-2. El Roma se queda en la orilla ante un certero Plzen

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El Viktoria Plzen conquistó este jueves el Estadio Olímpico al vencer por 1-2 al Roma, que, liderado por el argentino Paulo Dybala, estuvo cerca de empatar en numerosas ocasiones sin suerte alguna, en la tercera jornada de la Liga Europa.