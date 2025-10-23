El Betis controla la primera parte en Bélgica pero sin mordiente (0-0)

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El Betis ha controlado la primera parte del partido que disputa este jueves en el campo del Genk belga, de la tercera jornada de la primera fase de la Liga Europa, pero lo ha hecho sin gran mordiente ante la meta rival, por lo que se ha llegado al descanso con empate a cero.