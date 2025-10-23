La selección femenina de Paraguay viaja para enfrentar a Argentina en la Liga de Naciones

Asunción, 23 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Paraguay viajó este jueves con destino a Buenos Aires para enfrentar a su similar de Argentina en la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, que otorga dos cupos directos y otros dos de repechaje para el Mundial de Brasil 2027.