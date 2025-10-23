Nacional y Peñarol quieren dictar sentencia

Este sábado, el Aurinegro visitará a Cerro en un partido enmarcado en la decimotercera fecha del Clausura que afrontará con cinco unidades de ventaja sobre su más inmediato perseguidor.

De acuerdo con esto, Peñarol ya podría consagrarse campeón, aunque para ello debe ganar y aguardar que Nacional no venza en el duelo que disputará al día siguiente.

Si esto no sucede, los dirigidos por Diego Aguirre deberán aguardar al próximo fin de semana para poder celebrar, aunque antes de eso tendrán que afrontar el miércoles la final de la Copa Uruguay.

El ganador del Torneo Clausura disputará las semifinales de la Liga Uruguaya contra Liverpool, que en la primera parte de la temporada se quedó con el Apertura.

De ese encuentro saldrá el finalista que se medirá por el título con el equipo que conquiste la Tabla Anual acumulada.

Allí Nacional se encuentra en lo más alto con cuatro unidades de ventaja sobre Peñarol, por lo que también podría consagrarse este fin de semana. Para ello, el Tricolor necesita que su máximo rival pierda este sábado y luego vencer el domingo a Montevideo Wanderers.

De acuerdo con esto, el fin de semana podría dejar un campeón o la mesa servida para que tanto el Tricolor como el Aurinegro celebren en la próxima jornada.

Este viernes, la decimotercera jornada comenzará con el encuentro Defensor Sporting-Montevideo City Torque, mientras que el sábado se jugarán los partidos Juventud-Plaza Colonia y Cerro Largo-Racing.

Asimismo, el domingo habrá otros tres juegos: Danubio-River Plate, Liverpool-Progreso y Miramar Misiones-Boston River.

- Partidos de la decimotercera jornada del Torneo Clausura:

24.10: Defensor Sporting-Montevideo City Torque.

25.10: Juventud-Plaza Colonia, Cerro-Peñarol, Cerro Largo-Racing.

26.10: Danubio-River Plate, Liverpool-Progreso, Montevideo Wanderers-Nacional, Miramar Misiones-Boston River.