Pellegrini hace nueve cambios en un once en el que sólo repiten Valentín Gómez y Antony

Pellegrini, que habitualmente hace rotaciones entre los partidos de LaLiga EA Sports y del torneo europeo, apuesta por Álvaro Valles en la portería en una alineación en la que reaparecen, después de varias semanas de baja por sendas lesiones, el central Marc Bartra y el colombiano Nelson Deossa, y en la punta del ataque el congoleño Cédric Bakambu.
En el conjunto flamenco, su entrenador, el alemán Thorsten Fink, sale con el surcoreano Oh Hyeon-gyu como delantero centro y no ha podido recuperar al atacante japonés Junya Ito, quien no está entre los inscritos por un golpe sufrido en el último partido del Genk y que se suma a otra baja notable por lesión en los belgas, el extremo marroquí Zakaria El Ouahdi.
El Genk sale con Van Crombrugge; Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe; Sattlberg, Hrošovský, Heynen; Karetsas, Oh Hyeon-gyu y Yaimar Medina.
El Betis juega de inicio con Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira, Deossa; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.
