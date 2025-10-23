Pellegrini hace nueve cambios en un once en el que sólo repiten Valentín Gómez y Antony

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, introduce nueve cambios en el once que se enfrenta al Genk belga en la tercera jornada de la primera fase de la Liga Europa, en el que sólo repiten el central argentino Valentín Gómez y el extremo brasileño Antony dos Santos respecto al que empató 2-2 en LaLiga ante el Villarreal.