Pellegrini hace nueve cambios en un once en el que sólo repiten Valentín Gómez y Antony

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, introduce nueve cambios en el once que se enfrenta al Genk belga en la tercera jornada de la primera fase de la Liga Europa, en el que sólo repiten el central argentino Valentín Gómez y el extremo brasileño Antony dos Santos respecto al que empató 2-2 en LaLiga ante el Villarreal.

Por EFE
23 de octubre de 2025 - 13:00
Pellegrini, que habitualmente hace rotaciones entre los partidos de LaLiga EA Sports y del torneo europeo, apuesta por Álvaro Valles en la portería en una alineación en la que reaparecen, después de varias semanas de baja por sendas lesiones, el central Marc Bartra y el colombiano Nelson Deossa, y en la punta del ataque el congoleño Cédric Bakambu.

En el conjunto flamenco, su entrenador, el alemán Thorsten Fink, sale con el surcoreano Oh Hyeon-gyu como delantero centro y no ha podido recuperar al atacante japonés Junya Ito, quien no está entre los inscritos por un golpe sufrido en el último partido del Genk y que se suma a otra baja notable por lesión en los belgas, el extremo marroquí Zakaria El Ouahdi.

El Genk sale con Van Crombrugge; Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe; Sattlberg, Hrošovský, Heynen; Karetsas, Oh Hyeon-gyu y Yaimar Medina.

El Betis juega de inicio con Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira, Deossa; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.

