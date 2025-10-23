Rashford: "No estamos en nuestro mejor momento, pero estamos en una buena posición"

"No estamos en nuestro mejor momento, pero estamos en una buena posición. Así que tenemos que seguir adelante y esforzarnos para dar la mejor versión de nosotros mismos. Si damos nuestra mejor versión, somos uno de los mejores equipos del mundo", ha afirmado en una charla emitida en el canal de Youtube del Barça.
En este sentido, ha explicado que el último partido contra el Olympiacos, que acabó en una goleada azulgrana (6-1), les sirvió para afrontar el próximo encuentro con confianza: "Queremos ser lo máximo de positivos posible, y no hubo mejor manera de hacerlo que ganando un partido y marcando muchos goles".
Rashford ha señalado, además, que hay que continuar esforzándose, algo con lo que el técnico azulgrana, Hansi Flick, es "muy exigente".
El atacante británico, que esta temporada juega en el equipo catalán en condición de cedido por el Manchester United, ha reconocido que tiene "muchas ganas" de disputar por vez primera "el partido más grande del fútbol".
El internacional inglés afronta el Clásico contra el Real Madrid en un gran momento de forma después de anotar cinco goles y repartir seis asistencias en doce partidos.
"El equipo es fantástico, por lo que sólo tengo que estar bien situado en el área e intentar tomar las decisiones correctas", ha valorado al ser preguntado por su rendimiento individual.