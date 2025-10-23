Real Madrid-Barça, la revancha Nápoles-Inter, la racha del Arsenal y la jornada en 5 focos

Igualados ya con 15 puntos, a uno del liderato recuperado por el Milan en la última jornada, la inercia es distinta entre el Nápoles y el Inter antes de su choque en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo celeste, segundo, viene de más a menos, con dos derrotas en las últimas tres jornadas y con una goleada estruendosa sufrida en Eindhoven (6-2). El Inter va de menos a más: cuatro triunfos seguidos en la Serie A.

El pasado curso, ambos compitieron por el campeonato hasta la última cita. El título correspondió al Nápoles. La frustración fue del Inter, que ya evoluciona en su nueva etapa con Cristian Chivu, tras los vaivenes iniciales, con la exigencia que ello implica tras todo lo conseguido en la era Simone Inzaghi. La victoria es capital para los dos, en la competencia por asaltar el liderato.

Si ya de por sí es complejo sobrepasar al París Saint-Germain en el liderato de la clasificación de la liga francesa, lo es aún más el desafío que tiene por delante el Olympique de Marsella, que inicia la defensa de la cima con tan solo un punto de diferencia en su visita de este sábado al Lens.

Los goles de Mason Greenwood, siete en diez choques, y la racha del Marsella, ganador de sus últimos cinco duelos en la 'Ligue 1', contra la cuarta posición del Lens, invicto las últimas cuatro citas y ganador de sus tres encuentros más recientes en casa. Su única derrota fue un 0-1 con el Lyon en la primera jornada de la competición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La octava jornada de la Premier League inglesa enfrenta a Pep Guardiola, al mando del Manchester City, contra Unai Emery, al frente del Aston Villa, con ambos equipos en plena reacción en la competición inglesa: los dos encadenan tres triunfos antes de su enfrentamiento en Villa Park. Una prueba de fuego para los dos, que miden su momento.

El City apunta al liderato. Segundo en la tabla, sólo tres puntos lo separan ya del Arsenal, con los goles de Erling Haaland como un impulso imponente. El atacante noruego ha marcado 15 tantos con su club en este curso, 13 de ellos en los últimos ocho encuentros entre todos los torneos. Su momento es imparable.

Invencible en su terreno esta temporada con cinco victorias en sus últimos seis duelos (sólo lo empató a uno el Manchester City), pero, sobre todo, lanzado en sus últimos choques entre todas las competiciones, sea cual sea el escenario, con seis triunfos consecutivos y nueve en los ocho choques más recientes, el momento del Arsenal sobresale en Inglaterra y en la Liga de Campeones, como el rival a batir hoy por hoy.

Líder en su país, con tres puntos de ventaja sobre el Manchester City, y reafirmado con el 4-0 que le endosó el martes al Atlético de Madrid en la máxima competición europea, aguarda en el inabordable ‘Emirates Stadium’ al Crystal Palace, el equipo que, precisamente, terminó con la condición de invicto en este curso en la liga inglesa del Liverpool y que ahora amenaza al Arsenal. Es octavo, con tres triunfos en ocho citas.

Ganadores los dos en la Liga de Campeones, Barcelona y Real Madrid se enfrentan por el liderato y LaLiga en un ‘Clásico’ cuya dimensión es gigantesca, tanto o más que los duelos individuales que surgen sobre el terreno de juego: uno por encima de todos, Lamine Yamal contra Kylian Mbappé, que ha marcado ya 15 goles en 12 choques este curso con el club blanco.

Líder contra segundo, dos puntos separan a ambos en la clasificación a favor del equipo de Xabi Alonso, ante el desafío de ganar al Barça de Hansi Flick. La pasada campaña, todo fueron triunfos azulgranas: 0-4 y 4-3 en LaLiga, 2-5 en la Supercopa de España y 3-2 en la final de la Copa del Rey. EFE