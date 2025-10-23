Uber dice que aliviará la movilidad en las sedes mexicanas del Mundial 2026

"Estamos trabajando desde hace meses porque la cantidad de gente que va a llegar para el Mundial va a ser impresionante. Trabajamos con el gobierno en mejorar la experiencia con los aeropuertos para que los turistas tengan buena impresión de México", explicó a Efe el directivo.

El traslado de los aficionados y turistas será uno de los aspectos más difíciles de garantizar por los organizadores del Mundial, lo cual provocó que Uber, empresa líder mundial en transporte, y Uber Eats, plataforma que entrega comida a domicilio, firmaran este miércoles un convenio de colaboración con la Liga Mx y la selección de México.

Eiroa recordó que la empresa tuvo grandes resultados durante los Juegos Olímpicos del año pasado en París, y ahora compartirá sus experiencias con los dueños de las sedes del Mundial.

"Hemos crecido, también en conciertos en Estados Unidos; tenemos aprendizajes tecnológicos y operativos para ofrecerlos a las ciudades que tendrán partidos", señaló.

La Ciudad de México se convertirá el próximo 11 de junio en la primera urbe con tres inauguraciones de mundiales. Después de ser la casa principal de las Copas de 1970 y 1986, el Estadio Azteca será la sede de la inauguración en el 2026.

El país, que compartirá con Estados Unidos y Canadá la sede mundialista, tendrá otros 12 partidos, cuatro en la capital, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Según Eiroa, Uber está en proceso de fichar a más conductores, para lo cual ha aumentado los incentivos monetarios y simplificado el proceso para darse de alta en la plataforma. De hacerlo, lograrán que la oferta sea amplia y eso disminuya los precios de los viajes.

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, celebró la firma del acuerdo con Uber, que facilitará la experiencia de los hinchas y turistas.