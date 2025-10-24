0-0. Venezuela y Chile empatan al inicio de la Conmebol Liga de Naciones Femenina

En los primeros minutos del partido, jugado en el Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara​​ (oeste), el local intentó sorprender con un cabezazo de Bárbara Martínez, pero salió por un costado del arco chileno.

Venezuela trató de penetrar con pases a profundidad y jugadas individuales de su estrella Deyna Castellanos, quien ejecutó varios disparos que amenazaron con batir el arco custodiado por Christiane Endler, pero finalmente Chile impuso un cierre defensivo.

Por su parte, los visitantes reclamaron una infracción en el área y estuvieron cerca de obtener un penalti; sin embargo, tras la revisión del VAR, la jugada fue desestimada.

Ambas selecciones probaron haciendo modificaciones para cambiar la configuración del juego, pero finalmente no lograron marcar ningún gol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al 90+1 Ailing Herrera mandó un disparó que emocionó de momento al local, pero la guardameta Endler, figura del encuentro, mantuvo el 0 a 0.

Venezuela jugará el próximo 28 de octubre como visitante frente a Paraguay, mientras que Chile recibe el mismo día a Bolivia.

En el torneo participan de nueve de las diez selecciones suramericanas que integran la Conmebol, ya que Brasil tiene su cupo asegurado por ser anfitrión del Mundial de 2027.

De acuerdo con la FIFA, esta nueva competición será disputada entre 2025 y 2026 y "brindará dos cupos directos y dos cupos al repechaje, además del ya ocupado por Brasil".

0. Venezuela: Nayluisa Cáceres; Yenifer Giménez, Michelle Romero (m.76: Génesis Florez), Bárbara Martínez, Raiderlin Carrasco; Deyna Castellanos, Gabriela García, Daniuska Rodríguez (m.84: Melanie Chirinos); Joemar Guarecuco (m.66: Floriangel Apóstol), Bárbara Olivieri (m.84: Ailing Herrera) y Mariana Speckmaier (m.66: Lourdes Moreno).

Técnico: El brasileño Ricardo Belli.

0. Chile: Christiane Endler; Michelle Olivares, Catalina Figueroa (m.85: Fernanda Ramírez), Nayadet López, Yastin Jiménez, María José Urrutia (m.73: Nicole Carter), Yanara Aedo, Sonya Keefe (m.85: Karen Fuentes), Fernanda Pinilla, Camila Sáez y Mary Valencia (m.68: Vaitiare Pardo).

Árbitra: La colombiana Danna Victorino amonestó a Daniuska Rodríguez (m.71) y Gabriela García (m.86), ambas de Venezuela.

Estadio: Metropolitano de Lara, Venezuela.