Allegri lleva a juicio al productor pornográfico que filtró su número de teléfono

Diprè, durante su aparición en la mencionada red social, llamó a Allegri haciéndose pasar por un abogado del Fiorentina, pero durante la conexión dejó el teléfono del técnico visible durante unos segundos.

En aquel momento, Allegri era entrenador del Juventus Turín y se rumoreaba la cesión del serbio Dusan Vlahovic a la 'Fiore'. De ahí nació el intento de broma de Diprè, quien asegura que lo sucedido no fue intencionado.

Allegri, que se vio obligado a cambiar de número por la cantidad de llamadas y mensajes que recibió en las horas posteriores, presentó una querella que derivó en un proceso judicial que debió empezar esta semana, pero que se retrasó hasta principios de 2026 por un problema de notificaciones.

Las defensas de ambas partes, según apuntan medios locales, trabajan en un acuerdo de indemnización favorable al actual técnico del Milan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy