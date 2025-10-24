Árbitros de Chile y Colombia pitarán partidos de vuelta de semifinales de la Libertadores

El organismo, cuya sede está en la ciudad paraguaya de Luque, informó en un comunicado que el juez chileno Piero Maza, asistido por sus compatriotas Claudio Urrutia y José Retamal, estará a cargo del enfrentamiento entre Racing y Flamengo el próximo miércoles 29 de octubre.

El partido se disputará en el estadio El Cilindro, en la ciudad argentina de Avellaneda.

El juez colombiano Wilmar Roldán, con el apoyo de sus connacionales Jhon Gallego y David Fuentes, dirigirá el duelo entre Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, que se jugará en el Allianz Parque, de Sao Paulo, el jueves 30 de octubre, indicó la Conmebol.

En los partidos de ida, Flamengo venció por 1-0 al Racing y el LDU goleó por 3-0 al Palmeiras.

La Conmebol, que ha previsto la final del certamen para el 29 de noviembre en Lima, anunció hace unos días que premiará con 24 millones de dólares al ganador de ese partido y con siete millones al subcampeón.