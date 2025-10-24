Calero, del Levante, molesto con LaLiga por programar el derbi valenciano un viernes

En el anuncio de los horarios para la jornada 13 en Primera División, LaLiga hizo público que el Valencia-Levante se jugará el viernes 21 de noviembre a las 21.00 horas en Mestalla.

"Yo hago mi razonamiento desde el respeto a todo el mundo y no he visto ningún derbi, en ninguna ciudad importante, que se juegue un viernes, yo al menos no lo recuerdo. No he visto un derbi de Madrid un viernes, un derbi de Sevilla o del País Vasco y el derbi de Valencia sí va a ser un viernes y para la ciudad no es el día más ideal al ser un día laborable", explicó.

"A parte de eso, nuestros internacionales están en confederaciones lejanas, en África, en Australia y en Sudamérica donde juegan el miércoles y tienen que volver a jugar el viernes. Sinceramente, el que haya pensado todo esto se le han pasado algunos detalles o está pensando solamente en otro tipo de situaciones, lo que desconozco", continuó.

Calero insistió en que LaLiga debería "darle una vuelta", ya que considera que "es una situación que a Valencia no le viene bien, creo que es un día festivo para la ciudad al jugar sus dos equipos, yo lo veo así como un día festivo, como un día que puede ser muy bonito si hay una buena sintonía entre la gente y se respeta todo el mundo pero tiene que jugarse en un día fin de semana en el que la gente lo pueda disfrutar de verdad".

También insistió en las dificultades que va a tener para contar con sus jugadores internacionales Etta Eyong (Camerún), Matt Ryan (Australia) o Kevin Arriaga (Honduras) en condiciones, cuando apenas van a tener tiempo de descansar entre el partido de sus selecciones y el de la liga española.

"Ya me contarán ellos cómo lo vamos a hacer, los que vienen de Australia llegan el jueves o el viernes por la mañana y tiene que jugar el viernes por la noche, que me cuenten un poco cómo es el plan porque yo lo desconozco. Estamos un poco contrariados por el tema y el club sí que iba a hacer algún tipo de diálogo con LaLiga, de hecho creo que lo han hecho ya, pero no sé si espero mucho, poco o nada", explicó.

"Creo que si razonan esto que acabo de decir y lo piensan un poco deberían de estudiarlo al menos y si no es así, nos tendremos que aguantar, ajo y agua, no nos queda otra, pero que sepan que estamos disgustados con ese tema y no creo que la ciudad de Valencia se merezca un derbi un viernes", concluyó.