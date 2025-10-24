Cardoso reinicia su incorporación progresiva al grupo

El futbolista estadounidense, que recibió un golpe en esa articulación la pasada semana que ralentizó el proceso de su regreso al trabajo con el grupo, se lesionó el pasado 15 de septiembre en un entrenamiento previo al choque de la primera jornada de la Liga de Campeones contra el Liverpool.

Desde entonces, ha sido baja de forma sucesiva para el citado duelo en Anfield más los siguientes encuentros ante el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Eintracht Francfort, el Celta, Osasuna, el Arsenal y este lunes contra el Betis, su exequipo.

Ya para el siguiente encuentro, contra el Sevilla en el estadio Metropolitano, estará a disposición de Diego Simeone.

Hasta ahora, Cardoso solo ha jugado las tres primeras jornadas de Liga con el Atlético, las tres como titular, en la derrota contra el Espanyol (2-1) y en los empates frente al Elche (1-1) y el Alavés (1-1), hasta su citada lesión en el tobillo.

El resto de la plantilla está apta para el choque de este lunes frente al Betis en el estadio Benito Villamarín.