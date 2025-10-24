Corberán: “Trabajamos para demostrar que somos un mejor Valencia”

“No siento que el equipo haya perdido capacidad competitiva, pero tenemos que jugar mejor. Proponer más cosas en ataque y seguir mejorando en defensa. Jugamos ante un rival que juega competición europea, con una plantilla amplia y sabemos de la exigencia del partido. Trabajamos para ver el mejor Valencia que podamos ver”, aseguró en la previa.

El técnico de Cheste reconoció que el equipo todavía debe asimilar los conceptos: “Es una plantilla en la que hemos tenido muchos cambios y el equipo se tiene que acoplar; hay veces que encontrar la armonía y el juego cuesta. Tenemos que volver a crear un juego con los que somos. Nuestro objetivo es buscar que funcione”.

“Los resultados son consecuencias del juego y cuando no son deseados es que no hemos alcanzado el juego deseado. Esto es fútbol de élite, y no solo existen momentos buenos. Hay dinámicas y momentos dulces y agrios. Esa involución también forma parte del fútbol, pero el equipo debe entregarse y nunca rendirse en la búsqueda de la mejora”, explicó.

En ese sentido, Corberán analizó que deben encontrar equilibrio entre competitividad y juego. “Cuando no eres capaz de jugar como quieres, la parte mental te mantiene en los partidos. La parte del esfuerzo, intensidad y lucha adquiere un valor menor cuando no sufres, porque tu armonía ofensiva te permite compensar la necesidad de la parte competitiva”, explicó.

“La sensación fue buena en Vitoria, pero tenemos que crecer en el juego. Solo podemos mejorar esos datos negativos, estamos convencidos de que con la mejora del juego llegarán los mejores resultados”, afirmó.

Sobre el Villarreal, opinó que “es un equipo con muchas alternativas y sabemos de la gran exigencia del partido de mañana. Juega competición europea y, por ello, cuenta con una plantilla amplia y competitiva”.

Pero Corberán dijo que solo se centran en ellos: “Cada plantilla y club es un mundo, nos miramos a nosotros mismos para conseguir el mejor nivel. Esa realidad nos genera espíritu de superación, mejora y dar nuestra mejor versión".

Por último, sobre el regreso a Mestalla después del último partido, que fue la remontada del Oviedo, Corberán aseguró que están motivados por jugar con su afición, no por ser un duelo autonómico.

“La motivación máxima que puede tener un jugador del Valencia es jugar con su afición, no hay mayor motivación que representar a 45.000 personas que están siempre en el equipo, la motivación es por el presente y no por el pasado”, subrayó.

“Del partido del Oviedo no nos olvidamos, la sensación en Mestalla siempre queremos que sea la mejor. Para la plantilla y el cuerpo técnico es un auténtico orgullo representar a nuestra afición. No hay preocupación porque todo empieza en nosotros y tenemos que dar nuestro máximo”, finalizó.