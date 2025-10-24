El Albacete y el Córdoba cruzan sus buenas rachas en el Carlos Belmonte

La última victoria parece haber confirmado la línea de mejoría de un conjunto albaceteño que comenzó la temporada con muchas dudas en defensa, pero ha mejorado sus números.

De las últimas seis citas ligueras ha logrado dejar su portería a cero en cinco de ellas, aunque se encuentra con dudas respecto a los centrales que actuarán en el eje de la zaga, debido a las lesiones de varios de los futbolistas de estas demarcaciones.

El técnico albaceteño, Alberto González, no podrá contar con el central Pepe Sánchez por lesión y mantendrá hasta última hora la duda de Vallejo, que sigue aquejado de molestias musculares.

Tampoco podrá disponer del centrocampista Riki, quien ya se perdió el choque en Castellón por un golpe en un gemelo, ni tampoco con Higinio, sancionado con dos partidos por su expulsión.

Por su parte, el Córdoba viaja con la firme intención de mantener viva su racha, que le ha llevado a salir de la zona de descenso y colocarse en la zona media de la tabla gracias a enlazar cinco partidos consecutivos sin perder.

Gran parte de la culpa de esta gran dinámica se basa en la solidez defensiva que el cuadro de Iván Ania ha encontrado en los últimos duelos, logrando así poner fin a la fragilidad en la zaga que le costó muchos puntos en el arranque liguero.

Tras esas dudas en los primeros partidos de la temporada, el combinado andaluz se ha reencontrado consigo mismo y, gracias a ello, ha logrado encajar tan solo un gol en los tres últimos partidos, en los que se impuso tanto a Real Zaragoza (0-1) como a cultural Leonesa (1-0), antes de arrancarle en casa un buen empate al Almería (1-1).

Así, el Córdoba afronta el duelo viendo cómo suma más de un mes sin conocer la derrota, y con la confianza de los resultados unida con el buen juego que logró desplegar en los últimos duelos en El Arcángel, que le ha llevado a volver a ser ese equipo dominador de la posesión y con mucho peligro por las bandas.

Iván Ania podría llegar a repetir el once visto ante el Almería, aunque las bajas seguirán penalizando al cuadro del técnico asturiano, que no podrá contar con los lesionados de larga duración Juan María Alcedo y Adilson Mendes, a los que se sumará una semana más Vilarrasa, con una pubalgia; así como la duda de un Franck Fomeyem que se ha entrado al margen durante gran parte de la semana.

Albacete: Lizoain, Gámez, Javi Moreno, Jon García, Neva, Agus Medina, Javi Villar, Ale Meléndez, Morci, Puertas y Escriche.