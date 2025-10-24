El Atlético lanza un concurso de innovación para sostenibilidad, accesibilidad e inclusión

La iniciativa, denominada Atleti Lab Open Connect y en colaboración con Telefónica, ya ha abierto su periodo de inscripción para las compañías interesadas hasta el 30 de enero de 2026.

Según explicó el Atlético, la primera edición del concurso “está plenamente enfocada en innovación sostenible, un valor indispensable y diferencial para el crecimiento” de la institución rojiblanca y su socio tecnológico.

“Así, buscamos empresas con soluciones disruptivas que nos apoyen en nuestro objetivo de ser agentes de cambio y de impacto positivo, tanto ambiental pero especialmente social, en nuestro entorno, aficionados e instalaciones a través de nuestras actividades”, concretó el club.

Las candidaturas “serán analizadas por expertos en innovación y sostenibilidad” y “se valorará el grado de originalidad, impacto y la viabilidad de su implementación en el corto plazo”, según añadió el Atlético, que anunció que el proyecto ganador “recibirá la oportunidad de desarrollarlo” para implementarlo “durante la temporada 2026-2027”.

“Después de la implementación del proyecto Movistar Touch, que está disponible para los aficionados con problemas de visión en los partidos que jugamos en el Riyadh Air Metropolitano, las dos entidades reforzamos nuestro compromiso con la integración y la sostenibilidad lanzando este concurso global”, destacó el Atlético de Madrid.

“Es una iniciativa que nace desde Atleti Lab, y la llevamos a cabo con uno de nuestros partners más relevantes dentro del ámbito tecnológico. Ambas partes estamos orgullosas del doble enfoque de esta primera edición de nuestra iniciativa de innovación abierta, donde utilizaremos el vehículo de la innovación para conseguir un impacto social positivo”, resaltó René Abril, director de Tecnología y Desarrollo Digital del club, en un comunicado.