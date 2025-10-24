El Benfica celebra unas concurridas elecciones que pasarán por España

En total, concurrirán seis candidatos para los 255.117 abonados con derecho a voto, más del doble que en los últimos comicios, en 2021.

Ese año, Costa se impuso con un contundente 84 % en unas votaciones convocadas meses después de haber asumido provisionalmente el cargo en sustitución de Vieira, quien renunció tras ser detenido por una operación anticorrupción aún en curso.

Cuatro años después, el apoyo de los aficionados a quien fuera uno de los ídolos del club y del fútbol portugués, de 53 años, ha disminuido tras solo un título de Liga logrado y unas finanzas que han obligado a vender las joyas de su cantera.

Para un posible segundo mandato, los planes de Costa pasan por equilibrar las cuentas mediante el éxito en el césped, para lo cual este curso fichó al colombiano Richard Ríos por 27 millones de euros y al laureado técnico José Mourinho.

El objetivo es situar al Benfica "entre los diez primeros del ranking de la UEFA" y alcanzar 500 millones de euros de ingresos anuales para lograr la "reducción de la necesidad de vender jugadores", según su programa.

Por su parte, Luís Filipe Vieira buscará volver al cargo que ocupó durante casi viente años batiendo récord (2003 a 2021). En la campaña, el empresario de 76 años, presumió de las siete Ligas ganadas en esa etapa.

Además, defendió su inocencia en los casos que tiene abiertos con la justicia y arremetió contra la gestión de su antiguo delfín, que en su opinión dejó al conjunto "a la deriva" y con una situación financiera "bastante preocupante".

En su proyecto, prometió "tres jugadores de élite por temporada" y aseguró que el Benfica, si lo lidera de nuevo, "será el primer club europeo en tener Inteligencia Artificial en su ADN".

No obstante, las encuestas realizadas por la prensa local dan como favorito a João Noronha Lopes, un directivo de 59 años con una larga trayectoria en puestos ejecutivos en la gigante estadounidense de comida rápida 'McDonald's'.

El exvicepresidente financiero de las 'águilas' defendió recuperar la "mística" del club mediante "una formación para ganar, no para vender", tal y como reveló en una entrevista a los medios del cuadro lisboeta.

Ampliar el Estádio da Luz o realizar una auditoría independiente de la gestión de los últimos 10 años son algunas de las medidas presentadas por su candidatura.

La apuesta por la cantera fue también un aspecto destacado por el abogado de 42 años João Diogo Manteigas, para lo cual presentó como baza al exinternacional español Julen Guerrero, que será su director de formación en caso de victoria.

Por su parte, el administrador Martim Mayer se presentó junto a quien será su director general, el neerlandés Andries Jonker, que pasó por el FC Barcelona como asistente del técnico Louis Van Gaal, quien también estuvo presente en el acto de presentación.

Mayer, de 51 años, es nieto de un expresidente del Benfica y, en su programa, defiende para el club la transparencia financiera y la expansión de su presencia en países como Francia, Suiza o Estados Unidos.

Coincide en estos puntos con el abogado Cristóvão Carvalho, cuyo gran objetivo es ganar la Liga de Campeones en siete años y estar siempre en cuartos y semifinales antes de eso, para el que aspira a contratar al técnico Jürgen Klopp.

Las elecciones a la presidencia del Benfica tienen lugar este sábado en 108 colegios electorales en varios países, y si ningún candidato supera el 50 % de los votos, se celebrará una segunda vuelta el próximo 8 de noviembre.