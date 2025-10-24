El Eibar, obligado a reaccionar en Ipurua para no perder comba con la cabeza

El conjunto madrileño solo ha encajado dos derrotas esta temporada y es el equipo menos batido de Segunda junto con Las Palmas, Cádiz, Deportivo y Almería, todos ellos en puestos de promoción.

Los malos resultados como visitante han penalizado al Eibar, que, tras la disputa de la décima jornada liguera, ha descendido hasta la decimoquinta posición y no se puede relajar si quiere mirar hacia los puestos de arriba.

La diferencia todavía no es muy grande, pero sus jugadores no se pueden permitir que vaya a más para no quedar descolgados de la cabeza a las primeras de cambio.

Beñat San José tendrá a su disposición a casi todos componentes de su plantilla, excepto a sus laterales derechos Sergio Cubero y Álvaro Rodríguez, ambos lesionados y con la duda también de si Sergio Álvarez, que se perdió el partido de la pasada semana por una contractura muscular, ya se ha recuperado y puede volver a la convocatoria.

Para suplir a sus dos laterales derechos la semana pasada, San José apostó por situar en dicha posición a su defensa central Arambarri y es posible que para el partido de mañana contra los pepineros pueda repetir esta alternativa.

La buena noticia de la pasada semana fue la inclusión en la lista de convocados, por vez primera en lo que llevamos de temporada, de Ander Madariaga, siete meses después de su grave lesión.

El canterano vizcaíno todavía no ha dispuesto de minutos sobre el terreno de juego, pero su vuelta al verde está cada vez más cercana.

El Leganés en cambio viaja a Eibar ya sin la presión y el lastre que le ocasionaba el no haber ganado como anfitrión, maleficio que rompió el pasado fin de semana con un serio triunfo en Butarque ante el Málaga por dos goles a cero.

En ese choque vieron además puerta Álex Millán, el único delantero del equipo que aún no se había estrenado en partido oficial, y Diego García, que solo había marcado una vez hasta la fecha pese a estar llamado a ser uno de los principales referentes ofensivos del cuadro blanquiazul.

Todo buenas noticias para un plantel que sigue escalando posiciones en la tabla y que ya empieza a ver de cerca la zona alta ayudado también por sus buenas prestaciones a domicilio, pues es el mejor visitante de la categoría y el único junto a la UD Las Palmas que no sabe lo que es perder fuera.

Esa solidez se pondrá de nuevo a prueba en Ipurua, donde encadena tres empates y una victoria, esta última en la 2023-2024 que supuso la tercera en el global de sus dieciocho desplazamientos allí.

En lo que respecta a la expedición, el técnico tiene algunas dudas de jugadores por molestias físicas que no quiso desvelar y las bajas seguras de Enric Franquesa y de Rubén Pulido. Se espera la participación de los más habituales, dejando el protagonismo para aquellos con menos minutos para la eliminatoria a partido único de la Copa del Rey del próximo miércoles contra el Azuaga.

Eibar: Magunagoitia, Arambarri, Marco Moreno, Arbilla, Buta, Nolaskoain, Aleix Garrido, Corpas, Magunazelaia, Adu Ares y Bautista.

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Aguilar, Miquel, Marvel; Duk, Diawara, Cissé , Juan Cruz; Miguel de la Fuente y Diego García.