El Espanyol y el Elche miden su condición de equipos revelación

El Espanyol ha firmado un inicio prometedor. Los futbolistas del entrenador Manolo González llegan a esta jornada tras haber superado, con una victoria contra el Oviedo (0-2), una racha en la que sumaron dos puntos de doce posibles. La moral y la confianza del equipo catalán es alta.

Además, los catalanes se han mostrado muy sólidos en su estadio en esta campaña, con tres victorias, un empate y una derrota. Mantener la buena dinámica es el objetivo del conjunto blanquiazul. Los jugadores tienen los pies en el suelo y no se apartan del discurso del partido a partido.

Lograr un triunfo este sábado es especial para el club catalán, ya que es el duelo previo al 125 aniversario de la entidad, el 28 de octubre. Por otra parte, el cuerpo técnico blanquiazul deberá seguir lidiando con la baja del delantero, y capitán, Javi Puado por lesión.

El Espanyol le tiene tomada la medida al Elche cuando juega como anfitrión. El cuadro ilicitano, en toda su historia, únicamente ha podido ganar en dos ocasiones en el feudo blanquiazul: en la 2021-22 (1-2) y en la 1965-66 (0-3). El último precedente, el año pasado en Segunda, acabó con triunfo local en el RCDE Stadium (2-0).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Elche, por su parte, quiere darle continuidad al gran inicio de campeonato, interrumpido en las dos últimas jornadas, en la que sólo ha sumado un punto de seis posibles tras caer en Vitoria, en su única derrota hasta la fecha, y empatar ante el Athletic Club.

El conjunto ilicitano intentará aprobar en el campo del Espanyol la única asignatura pendiente en su regreso a Primera, ya que aún no ha logrado ganar como visitante, aunque ha logrado puntuar en escenarios tan exigentes como el Metropolitano, el Sánchez Pizjuán y El Sadar.

Sumar en el campo del Espanyol sería importante para el equipo de Eder Sarabia, que en las próximas jornadas debe afrontar un calendario complicado con duelos ante Barcelona y Real Madrid.

La principal novedad en el Elche es el regreso del central austriaco David Affengruber, sancionado la pasada jornada. También regresa Héctor Fort, quien ya ha superado unos problemas musculares.

La únicas ausencias son las del congoleño Grady Diangana y Bambo Diaby, con problemas musculares, y Yago de Santiago, cuyo regreso al equipo tras una grave lesión de rodilla en enero, aún se hará esperar.

Sarabia dispone de infinidad de combinaciones para diseñar su equipo, aunque todo apunta a que mantendrá a Iñaki Peña en la portería y que volverá a aportar en ataque por André da Silva y Rafa Mir, los dos máximos goleadores del equipo.

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Aitor Núñez, Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza o Neto, Pedrosa; Rafa Mir y André da Silva.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Kike García y Roberto.