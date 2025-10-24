El TAD desestima el recurso por Flick, que no podrá sentarse en el banquillo del Bernabeu

Barcelona, 24 oct (EFE).- El Barcelona ha confirmado que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso de apelación presentado para revocar la sanción de un partido a su entrenador, Hansi Flick, quien no podrá sentarse este domingo en el banquillo del Bernabeu para dirigir a su equipo en el Clásico.