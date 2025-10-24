Frimpong se une a la enfermería del Liverpool

El lateral holandés fue titular en Champions en la victoria por 1-5 contra el Eintracht de Fráncfort, pero se tuvo que retirar lesionado a los 19 minutos y no podrá estar ni este fin de semana contra el Brentford ni la semana que viene.

"No está bien. Definitivamente no va a jugar mañana ni la semana que viene. Una lesión en los isquiotibiales requiere tiempo", comunicó Arne Slot en rueda de prensa.

De cara al duelo contra el Brentford, el Liverpool también tiene la baja asegurada de Alisson Becker, que sufrió una lesión muscular hace tres semanas y aún estará un tiempo fuera, y las dudas de Alexander Isak y Ryan Gravenberch.

"Alex no está muy mal, es duda para el fin de semana. Lo mismo ocurre con Ryan. Lo de Alisson va a llevar un poco más de tiempo", agregó el técnico holandés.

El Liverpool goleó al Eintracht para recuperarse de cuatro derrotas consecutivas entre todas las competiciones y este sábado visitará al Brentford para frenar la racha de tres partidos perdidos seguidos en Premier League, donde están a cuatro puntos del líder, el Arsenal.