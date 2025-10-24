Guardiola alaba a Emery: "La admiración que tengo por él es enorme"

El Aston Villa le ha ganado en los dos últimos enfrentamientos en Villa Park y este domingo se enfrentarán dos días después de que se cumplan tres años de Emery en el club de Birmingham, al que llegó con el equipo al borde del descenso y ha metido tres temporadas consecutivas en Europa.

"Fueron mucho mejores que nosotros en esos dos partidos, así que espero que sea diferente este domingo", dijo Guardiola en rueda de prensa.

"La admiración que tengo por Unai es muy grande. Es un entrenador muy regular y muy bien preparado. No están en la Champions esta temporada, pero sí la temporada pasada y crearon muchos problemas. Están muy bien organizados, tienen mucha calidad y son uno de los partidos más difíciles fuera de casa que vamos a tener en toda la temporada".

"Es un equipo muy completo. Defensivamente son muy buenos, también con el balón parado han mejorado mucho en los últimos años. Con el portero que tienen (Emiliano Martínez) es muy difícil controlar la presión. Tienen muchos jugadores en el medio y sus conexiones son muy buenas, rompiendo líneas y cuando eso pasa son muy rápid, agregó el técnico español.

Mientras que el City ha encadenado tres victorias seguidas sin encajar un solo gol, el Villa viene de perder contra el Go Ahead Eagles en la Europa League, que rompió una racha de cinco triunfos consecutivos de los de Emery.

En la Premier League, el City es segundo a tres puntos del Arsenal, en tanto que el Villa es undécimo, a tres puntos de los puestos de Champions League.