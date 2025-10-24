Haaland estrena canal de Youtube

En su primer episodio, que subió este jueves y que ya cuenta con más de 750 mil reproducciones y 145 mil suscriptores, se puede ver cómo prepara su desayuno, realiza entrenamientos específicos con tratamientos de luz roja e incluso cocinando carne en la parrila de su casa.

"Es importante para mí conectar con los fans de una forma diferente. Ellos ven lo que pasa en el campo, pero esta serie muestra el trabajo y la vida que hay detrás de todo. Estoy emocionado por darles una pequeña mirada a mi mundo”, explicó Haaland en el lanzamiento del canal.

El noruego pasa por su mejor momento al ser el máximo goleador de la Premier con once goles en ocho partidos con una racha de doce partidos consecutivos marcando entre club y selección.

Su técnico, Pep Guardiola, reconoció este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Aston Villa, que no ha visto su canal y remarcó que, mientras se respete al club, pueden hacer lo que quieran en su vida privada y en las redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La vida privada es la vida privada y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Respetar el club que es lo más importante, el resto, pueden hacer lo que quieran", subrayó.