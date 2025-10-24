Hansi Flick-Xabi Alonso, primer duelo en el Clásico

Sin embargo, Flick y Xabi Alonso seguramente no podrán coincidir sobre el césped del Bernábeu durante el partido, pues el preparador germano, que aún espera una resolución favorable del TAD, tendrá que cumplir un partido de sanción por la doble tarjeta amarilla que vio en el último encuentro de LaLiga ante el Girona.

Enfrentados en este Madrid-Barça de la jornada 10, Flick y Xabi tienen nexos en común. Su palmarés como entrenadores refleja haberse bañado en cerveza por alzar la 'Meisterschale', el trofeo que se entrega al campeón de la Bundesliga.

El primero en hacerlo como técnico fue el preparador azulgrana, que se proclamó campeón dirigiendo al Bayern de Múnich las temporadas 2019-20 y 2020-21.

Una gloria que el entrenador del Real Madrid tocó la pasada campaña con el Bayer Leverkusen, donde había llegado el curso 2022-23 después de haber entrenado a la Real Sociedad B.

Como detalle curioso, el defensa Josip Stanisic ganó la Bundesliga siendo dirigido primero por Hansi Flick y después por Xabi Alonso.

Flick dirigió al cuadro muniqués antes de su llegada al Barça. Y, siendo jugador del Bayern, Xabi Alonso conquistó a la Bundesliga los tres cursos que jugó en la Liga alemana: en los dos primeros con Guardiola y el último a las órdenes de Carlo Ancelotti, a quien Flick derrotó cuatro veces la pasada temporada en los Clásicos.

En sus tres campañas con el Bayern de Múnich, el actual técnico de los blancos compartió vestuario con el delantero polaco Robert Lewandowski, que no podrá disputar el Clásico con el Barça al estar lesionado. Y en las dos últimas también con Thiago Alcántara, ahora miembro del equipo técnico del conjunto azulgrana.

Será la primera vez que ambos entrenadores se enfrenten en un Real Madrid-Barcelona. Xabi Alonso acumula muchos duelos contra los barcelonistas, pero todos sobre el terreno de juego.

Ahora, después de experimentar la miel de ganar la Bundelisga, ha pasado a ser el inquilino del banquillo blanco cogiendo el relevo de Carlo Ancelotti. Por el momento, ha contabilizado ocho victorias y una derrota en e campeonato. Un camino casi perfecto que el Barça de Flick intentará romper para asaltar el liderato.

Los precedentes hacen ser optimistas a los culés. Y es que siete de los últimos ocho entrenadores del Real Madrid han perdido su primer Clásico en la competición doméstica. Además, Flick ha ganado los cuatro partidos que ha dirigido contra los madrileños entre todas las competiciones.

Un cuatro de cuatro en sus primeros Clásicos que el entrenador alemán quiere convertir este domingo en un cinco de cinco para igualar la mejor racha azulgrana de la historia en los Clásicos: las cinco victorias consecutivas que, entre 2008 y 2010, logró el Barça de Pep Guardiola.