Huijsen y Ceballos se apuntan al clásico

Las buenas noticias se acumulan para Xabi Alonso de cara al clásico del estadio Santiago Bernabéu (domingo, 16:15 horas). Raúl Asencio, que se retiró el miércoles con problemas musculares del duelo de la Liga de Campeones ante el Juventus, se ejercitó con normalidad tras un día de descanso. Carvajal y Trent aumentan la intensidad en el grupo, y el viernes se produjo el retorno de Huijsen y Ceballos.

Huijsen no pudo jugar con la selección española y causó baja en los dos últimos partidos del Real Madrid, ante Getafe y Juventus, por una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Tras una primera prueba el miércoles, en la suave sesión de activación en día de partido, el viernes integró el grupo con buenas sensaciones, y según apuntan a EFE fuentes del club, pudo completar el entrenamiento y está en condiciones de ser titular ante el Barcelona.

Ceballos, por su parte, tampoco pudo participar en el Coliseum ni en la cita de la Liga de Campeones por una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. Se probó junto a sus compañeros y su regreso en el clásico dependerá de las sensaciones que tenga en el último entrenamiento que el Real Madrid realizará el sábado desde las 11:00 horas.

Mientras, Dani Carvajal y Alexander-Arnold siguen mejorando su tono físico tras recuperarse de sus lesiones musculares. Comenzaron la semana dando el último paso de sus procesos y Xabi Alonso ya dispondrá de sus dos laterales derechos ante el Barcelona. Tendrá que decidir, en función del punto físico en los que los vea, si apuesta por uno de los dos o mantiene en la demarcación a Fede Valverde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las ausencias en la sesión de entrenamiento en la Ciudad Real Madrid fueron David Alaba, que sigue con su tratamiento por la sobrecarga que sufre en el sóleo derecho, y Rüdiger, que prosigue con su recuperación de la rotura muscular en el recto femoral de la pierna izquierda.

Con intensidad trabajaron el resto de integrantes de la primera plantilla del Real Madrid en la primera sesión de las dos de las que disponen para preparar el enfrentamiento ante el Barcelona, en una mañana que arrancaron en el gimnasio y, ya sobre el césped, atendieron a las consignas de Xabi Alonso en un espacio importante dedicado a la táctica del clásico, antes de disputar un partido de diez jugadores contra diez.

Sirvió al técnico madridista para sacar conclusiones para dar forma al equipo titular que alienará el domingo. Con el regreso de Huijsen, quedan dos dudas por despejar: el jugador elegido para el lateral derecho y, en función de esa decisión, la demarcación de Fede Valverde, que acaba condicionando la banda derecha del ataque madridista.