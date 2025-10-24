Italia y Corea del Norte presentan su candidatura y llegan invictas a los octavos

Una cualidad que personifica como nadie la delantera Giulia Galli, que se reafirmó al frente de la clasificación de máximas goleadoras del torneo, tras contabilizar su quinta diana en tres partidos.

No necesita mucho para marcar la atacante del Roma como dejó claro a los cinco minutos tras convertir un balón suelto en el interior del área tras un remate de Anna Copelli en el 1-0 para el equipo italiano.

Una ventaja que se encargó de doblar en la prolongación de la primera mitad para las de Viviana Schiavi la lateral Caterina Venturelli que estableció el momentáneo 0-2 con un potente disparo lejano.

Marcador que puso contra las cuerdas a un equipo brasileño al que trató de rescatar antes del descanso la delantera Giovanna Waksmann, posiblemente la jugadora más talentosa del conjunto sudamericano, con un gran gol (1-2).

Un golpe que no pareció afectar al equipo italiano que nada más arrancar la segunda mitad volvió a recuperar la ventaja de dos tantos, gracias a un gol de Sofia Verrini (1-3) tras una falta lateral.

La misma dinámica que se repitió a lo largo de todo el segundo tiempo, ya que cada vez que Brasil soñaba con poder igualar el encuentro, como ocurrió a los 84 minutos con el tanto (2-3) de Gi Iseppe, las europeas respondían con nuevo gol.

Como el que anotó Benedetta Bedini a los noventa minutos (2-4) y que hizo inútil el postrero tanto de Giovanna Waskman en el tiempo de prolongación, que pese a su empeño no pudo impedir una derrota de la 'canarinha' (3-4), que se medirá con China en los octavos de final.

Por su parte, Italia deberá esperar al sábado para conocer el nombre de su rival en la siguiente ronda, que saldrá de uno de los cuatro mejores terceros que lograrán el acceso a los cuartos de final.

Una puerta trasera por la que finalmente no pudo colarse Costa Rica, tras caer este sábado por 1-3 ante Marruecos en un choque en el que las centroamericanas no encontraron la fórmula para contener a la joven jugadora del Barcelona, Mayssa Baha, de tan sólo 14 años, autora de un doblete.

Menos problemas tuvo Corea de Norte, la vigente campeona del mundo, que certificó su presencia en los octavos de final como líder invicto del grupo B, tras golear este sábado por 0-5 a los Países Bajos.

Una contundente victoria que allanó el camino de México, que llegó a la última jornada igualado a puntos con el equipo neerlandés, hacia unos octavos de final que las de Miguel Gamero se aseguraron definitivamente tras derrotar por 1-0 a Camerú con un gol de Citlalli Reyes a falta de tres minutos para el final.