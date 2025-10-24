Manolo González: "En casa debemos intentar no volver a fallar"

El cuadro catalán cedió un empate contra el Valencia (2-2) y perdió ante el Betis (1-2) en sus dos últimos compromisos como anfitrión. González, en cualquier caso, ha avanzado que no será sencillo doblegar al Elche: "Es un partido muy complicado contra un equipo que hace muchas cosas bien. Sabemos que será exigente".

El técnico del Espanyol ha detallado que el cuadro ilicitano es un rival al que cuesta "mucho" hacerle ocasiones. "Encaja poco y tiene muy buenas transiciones. Cuenta con buenos registros. Están como están (séptimos en la clasificación) por méritos propios", ha reflexionado en rueda de prensa en el RCDE Stadium el estadio.

Preguntado por la importancia del partido por ser la antesala del 125 aniversario de la entidad, el 28 de octubre, el preparador ha insistido en que el ambiente festivo no distraerá al grupo: "Estamos muy implicados en lo que representa para el club, pero muy al margen de lo que no es fútbol. Se debe ganar siempre".

Finalmente, González ha valorado la cancelación del partido en Miami entre el Villarreal y el Barcelona: "Es algo en lo que tienen que estar de acuerdo todos los clubes, sino no tiene mucho sentido. Supongo que no pasa nada, como no había dinero de por medio supongo que no hay ningún problema y nadie está afectado".

El entrenador ha insistido en su discurso, destacando la importancia de la equidad en LaLiga. "Como nadie salía beneficiado, pues no pasa nada. Hay 20 clubes en Primera, todos deben tener las mismas opciones de todo. Para mí es un tema de consenso, no para elegirlo a dedo. Me da igual el equipo que sea, como si fuera el Betis el Atlético de Madrid", ha argumentado.