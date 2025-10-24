Marcelino: "El Valencia es un equipo que juega bien, tenemos muchas similitudes"

"Conozco mejor el estadio que el Valencia actual. Hemos analizado con más detalle lo que es el Valencia, juega de una forma muy similar a nosotros, que inicia muy bien los partidos, que ha ganado dos partidos en casa como el Ahtletic y el Getafe. Es un derbi y siempre hay un componente de dificultad añadida a nivel emocional", comentó.

"Intentaremos jugar un buen partido y contrarrestar a un equipo muy vertical. Nos va a exigir jugar 90 minutos a nuestro máximo nivel. Tiene buenos futbolistas, aunque no esté jugando competiciones europeas ni esté en los puestos altos de la clasificación. Arriba tiene futbolistas veloces, agresivos y finalizadores, una buena estructura y un identidad: compite, que es algo que le ha dado su actual entrenador, que salvó una situación complicada la pasada temporada", recordó.

Marcelino señaló en su análisis que el Valencia "tiene mucha similitud con nosotros, empezando con juego combinativo y también tiene un buen contraataque. También defiende bien con todos sus jugadores. Es un equipo claramente identificable, tiene automatismos evidentes. Y con buenos jugadores a nivel individual".

Preguntado por la mala racha el Villarreal en Mestalla, el técnico apuntó que "los dos partidos que jugué con el Villarreal, en el primero no nos pasaron por encima pese al 3-1 y el de la temporada pasada fue muy igualado y jugamos la última media hora con 10 cuando parecía que estaba de nuestro lado. El Villarreal no gana al Valencia desde que yo estaba en el otro banquillo. Es el fútbol. Nosotros estamos bien y podemos ganar, desde el respeto y la humildad".

El entrenador del Villarreal restó importancia a la derrota del pasado martes ante el City en la Liga Campeones, ya que indicó que "hay que diferenciar competiciones y centrarnos otra vez en la liga, el partido de Champions nos queda lejísimos".

"Es un partido atractivo y queremos volver a la victoria, un partido muy complicado y que no se le da bien al Villarreal en las últimas temporadas, pero la ilusión de ganar, debemos salir fortalecidos contra el City. Sabemos hacer muchas cosas bien y desde esa perspectiva, generar optimismo y ambición, pero respeto al rival", aseguró.

Respecto al inicio de temporada de su equipo, Marcelino dijo que si son capaces de ganar en Mestalla le da "muchísima" importancia a estar entre los cuatro primeros, porque el "calendario es complicado, con mucha exigencias".

"Y con la dificultad añadida de la 'Champions'. Es para estar orgulloso y satisfechos de los futbolistas. Nuestra respuesta ha sido francamente buena. Ojalá seamos capaces de ganar y conservar el tercer puesto. Pero tenemos que ir paso a paso, todo puede cambiar, saber que estamos bien", concluyó.