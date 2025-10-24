Míchel: "Estoy seguro de que nos acercaremos a los puestos de arriba"

El equipo catalán ha vuelto a ser colista después de la derrota contra el Barcelona (2-1) del pasado fin de semana, pero el técnico rojiblanco ha reivindicado que en los últimos encuentros han dado "un paso adelante".

Míchel ha reiterado que "costará mucho salir de esta situación" y que el Girona tiene que ir "paso a paso", pero ha dicho que está "convencido" del potencial de su equipo y no quiere marcarse "un techo".

También ha destacado que el equipo "tiene gol" a pesar de las múltiples ocasiones falladas en el partido de la última jornada contra el Barcelona (1-2) y ha opinado que este Girona es capaz de hacer que cualquier rival "sufra en el campo".

"En las últimas semanas he visto una mejora en el equipo. Necesitamos tener más conexión, estar más juntos y pensar todos de la misma manera sobre el campo, pero el equipo da pasos adelante", ha celebrado en la víspera de la visita del Oviedo a Montilivi.

En este sentido, ha avisado de que no será "un partido fácil ni mucho menos" y ha añadido que no espera "un Oviedo que venga a especular" porque a su nuevo técnico, Luis Carrión, le gusta "la posesión, el fútbol de ataque y presionar arriba".

El técnico madrileño ha pedido al equipo que sea capaz de jugar como entrena: "Con personalidad, juntos, con ayudas, con agresividad en ataque, con pases adelante y haciendo mejor al compañero".

También ha celebrado la recuperación de los centrocampistas Thomas Lemar y Azzedine Ounahi, y ha admitido que este refuerzo le da "más soluciones" y es importante para la "competitividad" del equipo.

Míchel ha añadido que el Girona debe conseguir que Montilivi sea "una fortaleza" y ha confirmado que Pol Arnau y Antonio Salguero, defensas del filial, entrarán en la convocatoria, porque el equipo tiene "problemas" atrás.