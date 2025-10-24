Rakitić sobre Pedri: "El reconocimiento de sus compañeros vale mas que cualquier premio"

"Estoy convencido de que si el Barcelona hubiese dado el año pasado el golpe en la Champions, Pedri habría estado un poquito más arriba en la clasificación (Balón de Oro)", comenzó el exfutbolista en un evento de Mahou Cinco estrellas de este viernes en la capital española.

"Sabemos la importancia que tiene Pedri para el Barça y la Selección, y sobre todo cuando ves el reconocimiento de tus compañeros, cómo hablan de el...eso es mucho más que cualquier otro premio. Está ahí para marcar una época importante en el Barcelona y para el fútbol español", continuó.

Sobre los favoritismos, aseguro que es "un momento importante para los dos equipos", y que pese a que hablar de favoritos es un poco "difícil", cree que no hace falta "motivar a ninguno", ya que incluso los que están "un poquito tocados" van a apretar para estar.

Rakitić militó en el club azulgrana entre 2014 y 2020, siendo protagonista especialmente en la final de Liga de Campeones de 2015, con un tanto frente al Juventus en el partido que ganó el cuadro de Luis Enrique por 3-1.

"Cada uno puede marcar la diferencia a su manera, ya sabemos la importancia de Lamine en el Barça, como la de Mbappé y Vinicius en el Madrid, por eso me gustaría ver un partido con muchos goles", analizó.

"El Clásico te puede dar mucho, y es más que solo tres puntos. Siendo sinceros, todos los jugadores y el cuerpo técnico preparan ese partido de manera diferente, no es uno cualquiera como podría serlo la jornada dos de la liga, que te da más igual, se puede ganar muchísimo pero también perderlo.

Para finalizar, aclaró que el Madrid puede ser "más peligroso cuando espera un poquito más", ya que por su experiencia, cuando el equipo blanco jugaba en casa, se les podía crear "un poco más de problemas", debido a que "se abren más".