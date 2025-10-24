Rashford, dispuesto a quedarse en el Barcelona tras la cesión

El atacante inglés ha marcado cinco goles y repartido seis asistencias en este inicio de temporada con el Barcelona, mostrando su mejor versión en los últimos tres años.

"Por supuesto", aseguró Rashford en la cadena ESPN al ser preguntado por la posibilidad de quedarse en el Barcelona más allá de la cesión. "Estoy disfrutando de este club y creo que para cualquier persona que le guste el fútbol el Barcelona es uno de los clubes más históricos. Como jugador esto es un honor", señaló.

"La gente se olvida de esto, pero durante 23 años de mi vida he estado en el Manchester United. A veces necesitas un cambio. Creo que esto es lo que me ha pasado a mí y ahora estoy disfrutando todo", declaró.

Rashford pasó al ostracismo en el Manchester United con Erik Ten Hag y Rúben Amorim en el banquillo y decidió irse cedido al Aston Villa la segunda parte de la temporada pasada. Con Unai Emery, su carrera revivió, pero los de Birmingham no pudieron hacerse con sus servicios de forma permanente y se volvió a marchar a préstamo al Barcelona.

El delantero inglés tiene contrato con el United hasta 2028 y si el Barcelona quiere quedárselo el verano que viene tendrá que negociar.