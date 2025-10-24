Rodri, del Manchester City, continúa lesionado

El centrocampista español se ha perdido los dos últimos partidos del City, contra Everton y Villarreal, por una lesión en los isquiotibiales que sufrió antes del parón por fútbol de selecciones.

Rodri, que tampoco pudo estar con España ante Georgia y Bulgaria, también se quedará fuera de la visita a Villa Park de este domingo.

"Los futbolistas que no estuvieron ante el Villarreal tampoco estarán este fin de semana", confirmó este viernes Pep Guardiola en rueda de prensa.

Esto quiere decir que ni Rodri ni Abdukodir Khusanov podrán enfrentarse al conjunto de Unai Emery.

Sobre Nico González, que sufrió un problema en el pie contra el Villarreal, Guardiola comunicó que tienen que hablar con los doctores y que tendrán más información esta tarde o el sábado.